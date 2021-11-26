Минтруд предлагает ввести "границу бедности"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минтруд предложил изменить методику выведения уровня бедности: ввести границу этого явления и учитывать инфляцию при его оценке. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд представил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. Предложенная методика предполагает введение границы бедности и учет инфляции при оценке уровня бедности", - сообщили в министерстве.

В качестве базовой границы предлагается взять последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины. "Это величина прожиточного минимума четвертого квартала 2020 года, которая в дальнейшем ежеквартально будет индексироваться по уровню инфляции. Таким образом будет обеспечена сопоставимость данных прошлых расчетов, которые проводились до перехода на новую модель установления прожиточного минимума, и данных за последующие периоды", - пояснили в министерстве.

Согласно проекту постановления, уровень бедности за первые три квартала будет оценен с применением границы бедности. "Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. То есть нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума", - добавили в Минтруде.

Понятие границы бедности будет использовано для расчета показателя уровня бедности, который определяет численность граждан, относящихся к категории бедных.