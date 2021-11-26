Сингапур ограничил въезд из нескольких стран Африки из-за нового штамма вируса

СИНГАПУР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Сингапура ограничили въезд иностранцев из ЮАР и нескольких других африканских государств в связи с обнаружением в регионе нового штамма коронавируса, обладающего повышенной способностью к мутации. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении министерства здравоохранения.

"Начиная с 28 ноября лица, посетившие Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибию, ЮАР, Эсватини, не смогут въехать или сделать транзит в Сингапуре", - указывается в распоряжении. "Исключения будут сделаны для граждан Сингапура, а также иностранцев, имеющих здесь вид на постоянное жительство. Всем им нужно будет после въезда пройти 10-дневный карантин в специальных центрах", - заявили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что на данный момент новый штамм коронавируса B.1.1.529 не был обнаружен на территории города-государства.

По последним данным, в ЮАР новый вариант SARS-CoV-2 обнаружен у 77 человек. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один - в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР). Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса способность легче проникать в клетки человеческого тела.