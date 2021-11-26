Океанический парк на Хайнане активизировал усилия по спасению морских животных

ХАЙКОУ /Китай/, 26 ноября. /ТАСС/. Океанический парк "Хайчан" в городе Санья на южном побережье острова Хайнань активизировал усилия по охране и изучению морских животных, находящихся под угрозой из-за недостаточно эффективно контролируемой хозяйственной деятельностью человека. Как отмечается на сайте компании, курирующей проект, китайские специалисты готовы делиться знаниями и опытом о подводном мире для его более надежной защиты.

Развлекательный комплекс с целью оказания помощи многочисленным обитателям океана создал в конце 2018 года центр по сохранению биоразнообразия. С момента образования это структурное подразделение, как отмечается, при взаимодействии с компетентными организациями других регионов Китая помогло спасти порядка 30 морских черепах и 10 дельфинов, которые, пройдя курс лечения, вернулись в море.

"Поначалу в глазах пострадавших животных, которые к нам поступают, виден страх. Они боятся людей и даже могут [в целях самозащиты] напасть, - рассказал газете "Хайнань жибао" ветеринар центра Пан Лэй. - Однако эта боязнь и озлобленность пропадают после того, как мы обеспечиваем должный уход. Они даже соглашаются поиграть с нами".

Специалист напомнил, что сбрасываемый в море мусор наносит большой вред океану и ставит под угрозу существование многих видов флоры и фауны. В итоге некоторые животные, например, черепахи, оказались на грани вымирания. "Они периодически проглатывают полиэтиленовые пакеты, принимая их за медуз, - объяснил ветеринар. - А так как у этих пресмыкающихся нет зубов, они не могут его разжевать и поглощают целиком. <...> Люди за это несут ответственность и должны немедленно отреагировать, совместными усилиями защитить окружающую среду, не допустить, чтобы морские животные пострадали".

Пан Лэй уточнил, что в центре по сохранению биоразнообразия в Санья работает более 30 человек, которые занимаются диагностикой заболеваний и лечением пострадавших представителей морской фауны. Как признался ветеринар, работа по ухаживанию за животными зачастую требует от него и коллег напряженных усилий. "Однако мы считаем, что наш труд не напрасен", - подчеркнул медик.

Океанический парк в Санья - комплекс, который функционирует круглый год, занимает площадь в 232,5 тыс. кв. метров и известен как "Город фантазий". Он входит в сеть культурно-развлекательных заведений компании "Хайчан", базирующейся в приморском городе Далянь на северо-востоке КНР. Ежегодно эти объекты, число которых в Китае достигло 10, посещают примерно 20 млн человек.