Жители Кузбасса несут цветы к мемориалу погибшим горноспасателям вблизи шахты "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Жители Кузбасса после трагедии на шахте "Лисвяжная", где накануне произошел выброс метана и погибли 52 человека, возлагают цветы к мемориалу на аллее шахтерской славы в поселке Грамотеино недалеко от шахты. Об этом на своей официальной странице в "ВКонтакте" сообщил глава Беловского городского округа Алексей Курносов.

"На аллею шахтерской славы в Грамотеино беловчане понесли цветы. <...>. Весь город скорбит", - написал Курносов.

Аллея шахтерской славы была открыла в горняцком поселке Грамотеино Беловского округа в 2003 году, здесь же был установлен мемориал в память о 14 работниках горноспасательной части, которые погибли в 2000 году при ликвидации последствий взрыва метана на шахте "Комсомолец".

На место трагедии, унесшей жизни 52 человек, - к шахте "Листвяжная" - прибывают родственники погибших. Перед контрольно-пропускным пунктом предприятия развернуты четыре палатки, где работают волонтеры.

"У нас сегодня работает временный пункт первичного приема. Здесь мы принимаем непосредственно семьи пострадавших и сопровождаем их в штаб. Пришло очень много людей, почти каждая семья пришла, чтобы поговорить с губернатором и узнать новости. Мы здесь до конца, чтобы помочь каждой семье", - рассказал ТАСС руководитель волонтеров, доброволец кемеровского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Денис Бринев.

Как передает корреспондент ТАСС, среди обращающихся за помощь к волонтерам много женщин, которые не могут сдержать слез. "Нет таких слов, которые могут меня утешить. Моему мужу исполнилось 55 лет, он на этой шахте отработал 33 года, и теперь его нет со мной", - сказала журналистам вдова одного из погибших горняков Инна Пиялкина, отметив, что ее супруг ранее жаловался на высокую концентрацию метана в шахте, но продолжал работать.