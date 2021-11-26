Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Израиля.

"Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. Это гражданин, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что начато эпидемиологическое расследование для выявления всех возможных контактов инфицированных. В Минздраве отметили, что "во всех трех случаях речь идет о вакцинированных пациентах", и что "их данные об иммунизации в настоящее время проверяются".

В четверг Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Как указали в канцелярии премьера, все возвращающиеся в Израиль из этих стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина".

Эволюционный скачок коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. Позднее в пятницу состоится экстренное заседание ВОЗ, на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма. Он также должен получить свое официальное название по букве греческого алфавита.