Директора Казанского цирка уволили по итогам служебной проверки

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Директора Казанского цирка Рамиль Шарифуллин уволили по итогам служебной проверки, проведенной Министерством культуры Татарстана. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства.

"По итогам проведенной служебной проверки принято решение о расторжении трудового договора с директором ГАУК РТ "Казанский государственный цирк", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки стало распространенное в соцсетях видео, на котором запечатлено некорректное поведение Шарифуллина на территории учреждения культуры. Позднее он принес извинения в связи с инцидентом, объяснив в Instagram свое поведение "сдавшими нервами".