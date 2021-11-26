Голикова поручила проводить анализ случаев деструктивного поведения молодых студентов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минобрнауки проводить регулярный анализ случаев антиобщественного поведения несовершеннолетних студентов вузов. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, опубликованном на сайте Минпросвещения.

"Минобрнауки России (В. Н. Фалькову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, имеющими в своем введении образовательные организации, в целях корректировки методического сопровождения и планов воспитательной работы обеспечить на регулярной основе проведение анализа фактов антиобщественного и (или) деструктивного поведения, правонарушений с участием несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях высшего образования", - говорится в документе, который датирован 12 ноября.

Кроме того, Минобрнауки совместно с МВД и Минпросвещения поручено проработать вопрос взаимодействия администрации вузов и территориальных органов МВД по выявлению несовершеннолетних студентов, проявляющих признаки антиобщественного и (или) деструктивного поведения.

О результатах ведомствам следует доложить на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в первом квартале 2022 года.

В середине октября газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки разработать учебно-методические рекомендации по изучению склонности учащихся образовательных организаций к агрессии и насилию. Издание со ссылкой на документ информировало, что благодаря мерам профилактики за последние 10 лет уровень подростковой преступности снизился почти в два раза. Вместе с тем, остается актуальной проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападения на учащихся и педагогов учебных заведений. Так, в период с 2017 года по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах России, на стадии приготовления правоохранительными органами пресечено 82% происшествий.