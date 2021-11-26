В Калмыкии более 10 тыс. школьников перешли на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ

ЭЛИСТА, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Калмыкии отправили более 10 тыс. учащихся школ Элисты и Целинного района, находящегося в непосредственной близости к республиканскому центру, на дистанционное обучение в связи с массовым заболеванием детей острой респираторной вирусной инфекцией, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве образования и науки республики.

Ранее эпидемиологи Калмыкии выявили у 1 340 школьников в Элисте признаки вирусной инфекции с симптомами ОРВИ. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила в республику специалистов центрального аппарата ведомства и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи.

"На дистанционное обучение из-за массового заболевания детей ОРВИ переведены до особого распоряжения более 10 тыс. школьников в Элисте и Целинном районе. Приостановлена работа детских садов в этих муниципалитетах, более 6 тыс. детей пока не будут посещать дошкольные учреждения", - сказали в министерстве.

Как уточнил ТАСС министр здравоохранения республики Юрий Кикенов, 13 детей госпитализировали, их состояние здоровья не вызывает у врачей опасений. Среди клинических проявлений - температура, кашель, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсети Instagram призвал работодателей в связи со сложившейся ситуацией "проявить понимание к работникам, которым не с кем оставить детей, и предоставить им возможность работать из дома на время действия указанных выше мер". Также руководитель региона обратился с призывом вакцинироваться от гриппа и коронавируса.