Еврокомиссия предложит ЕС приостановить полеты из юга Африки из-за нового штамма COVID

ТАСС, 26 ноября. Еврокомиссия (ЕК) предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами южной части Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщила в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter .

"Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за штамма коронавируса B.1.1.529", - говорится в сообщении.

По последним данным, в ЮАР новый вариант SARS-CoV-2 обнаружен у 77 человек. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один - в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР). Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса способность легче проникать в клетки человеческого тела.