Италия запретила въезд из семи африканских стран из-за нового штамма коронавируса

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, вслед за рядом других европейских стран, в связи с сообщениями о новом штамме коронавируса подписал распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Королевстве Эсватини (Свазиленд). Об этом он сообщил в пятницу в своем Facebook.

"Я подписал новое распоряжение о запрете на въезд в страну тех, кто в последние 14 дней пребывал в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Королевстве Эсватини", - сообщил Сперанца. Он также рассказал, что итальянские ученые работают над изучением нового штамма. "Пока мы придерживаемся линии предосторожности", - указал министр.

Ранее в Италию ограничивался или запрещался въезд из целого ряда государств, где наблюдалось появление новых опасных штаммов коронавируса. В их число, в частности, входили Бангладеш, Индия, Бразилия, ЮАР и другие.

В Италии, как в других странах Европы, растет число новых заражений при вакцинации на уровне почти 85% среди населения старше 12 лет. В стране начали активно делать третьи дозы, сократив рекомендуемый разрыв между второй и бустерной дозой до 5 месяцев. До конца года предполагается начать вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет.