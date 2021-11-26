На Кубани планируют создать более 2 тыс. га лесопарковых зон

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют сформировать семь новых лесопарков на площади, превышающей 2 тыс. га, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу. Это будет сделано с целью сохранения экологии, предотвращения незаконной застройки лесных территорий и вырубки лесов, а также создания новых рекреационных территорий в части развития туризма.

"В последние годы мы последовательно защищаем зеленые зоны от незаконной застройки и вырубки. Один из таких способов - создание лесопарковых поясов. Сейчас подобный статус присвоен шести участкам общей площадью более 500 га. В ближайшее время планируем сформировать "зеленые щиты" - в Тихорецке, Крымске, Анапе, станице Кущевской, поселках Ильском, Гирей и Псебай", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

Такие меры, по словам Кондратьева, позволят сохранить природные территории для местных жителей и гостей Кубани. Придание территориям статуса лесопарковой зоны позволит развивать их за счет создания ландшафтных объектов, они не будут закрытыми, на таких территориях вводят режим ограничения природопользования, запрещается капитальное строительство, вырубка насаждений.

В Краснодарском крае лесопарковые пояса уже существуют в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре, Армавире, Горячем Ключе и поселке Мостовском. Еще в 20 населенных пунктах на эти цели подбирают участки.