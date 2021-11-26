ФРГ ограничит авиасообщение с ЮАР из-за выявления нового штамма коронавируса

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Германия временно ограничит авиасообщение с ЮАР на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты. Об этом в пятницу заявил и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Этот недавно обнаруженный вариант беспокоит нас, поэтому мы действуем активно и на ранней стадии", - подчеркнул Шпан. Он пояснил, что Германия объявит Южно-Африканскую Республику зоной распространения вируса из-за недавно обнаруженного штамма B.1.1.529. Данное решение, по его словам, вступит в силу в ночь на субботу, 27 ноября. С этого момента, как отметил Шпан, авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан Германии, находящихся на территории ЮАР.

Эволюционный скачок коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. Позднее в пятницу состоится экстренное заседание ВОЗ, на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма. Он также должен получить свое официальное название по букве греческого алфавита.