В Иркутске воссоздали исторический облик помещений одного из старейших ледоколов мира

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили исторический облик помещений в ледоколе "Ангара", который стоит на приколе в Иркутске и является одним из старейших ледоколов мира. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Иркутской области завершен капитальный ремонт самого старого из сохранившихся ледоколов в мире. <…> На шлюпочной палубе ледокола восстановлены и частично заменены леерные конструкции (ограждения) и смонтирован деревянный настил, воссоздана в историческом облике капитанская рубка и каюта капитана - это одно помещение, разделенное на две комнаты", - говорится в сообщении.

Раньше стены рубки были обшиты листовым металлом. Его сняли и заменили на филенчатые панели - деревянные полотна с элементами декора, которые были изготовлены на заказ. Для посетителей будут представлены навигационные приборы XIX-XX веков. В каюте капитана воссоздадут убранство интерьера, приближенное к первоначальному, и организуют тематическую экспозицию.

Также на судне покрасили трубы, мачты, судовые надстройки, борта. В машинном отделении заменили инженерные коммуникации. Капитальный ремонт ледокола, который является объектом культурного наследия регионального значения, продолжался шесть месяцев. На проведение работ из областного бюджета выделили 6,1 млн рублей. Официальное открытие ледокола после ремонта состоится 30 ноября.

Ледокол "Ангара" был построен в Великобритании в 1899 году и в разобранном виде доставлен на Байкал. Летом 1900 года судно приступило к работе. Вместе с более крупным ледоколом "Байкал" оно перевозило грузы и пассажиров по озеру.

Навигация 1962 года стала для ледокола последней, судно осталось стоять в порту "Байкал". Оно пережило пожар и два раз тонуло. Его восстановили, в 1990 году отбуксировали в Иркутск и сделали музеем. В экспозиции представлены личные вещи капитанов, макеты и модели различных судов, которые ходили по Байкалу, в том числе макет ледокола "Байкал", не сохранившегося до наших дней.