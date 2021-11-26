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В Татарстане обсуждается вопрос внедрения QR-кодов для студентов в вузах

Ректор Казанского федерального университета ранее сообщал, что вуз работает над внедрением к 1 января системы QR-кодов для посещения учебных корпусов

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Вузы Татарстана обсуждают внедрение системы пропуска студентов и сотрудников по QR-кодам. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

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"Этот вопрос обсуждается", - сказал Хадиуллин, отвечая на вопрос, готовы ли вузы Татарстана внедрить систему пропуска по QR-кодам.

По его словам, рекомендации о введении QR-кодов в вузах должны быть получены от Министерства образования и науки РФ. "Это не наши полномочия какие-то рекомендации давать. Ждем", - сказал Хадиуллин.

Ранее ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сообщал ТАСС, что вуз работает над внедрением системы QR-кодов для посещения студентами учебных корпусов. Внедрить их планируют до 1 января.

6 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также президент напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений. В республике QR-код необходим лицам старше 18 лет для посещения ряда мест, в том числе ресторанов, ТЦ, театров, кинотеатров. С 22 ноября QR-код будет требоваться для проезда в общественном транспорте.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, университеты в России могут вводить QR-коды о вакцинации для студентов учебных заведений. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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