Около 18 тыс. московских девятиклассников сдадут тренировочный экзамен по географии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 18 тыс. школьников девятых классов сдадут первый тренировочный основной государственный экзамен (ОГЭ), который пройдет 27 ноября в Москве, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В тренировочном экзамене примут участие около 18 тыс. девятиклассников, которые зарегистрировались на ОГЭ по географии до 1 ноября. Участие в тренировочном экзамене позволит обучающимся оценить свою готовность к экзамену, а также познакомиться с процедурными и технологическими особенностями проведения ОГЭ в компьютерной форме", - рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Все задания контрольных измерительных материалов будут предоставлены в электронном виде. По желанию участников задания с развернутым ответом могут выполняться, как и раньше, на бумажных бланках ответов. Результаты тренировочного ОГЭ по географии будут известны не позднее 3 декабря.

Следующее тренировочное мероприятие состоится 18 декабря. Это будет тренировочный экзамен по английскому языку. В феврале следующего года ребятам предстоит написать пробные ОГЭ по физике, а в марте - по математике. Расписание тренировочных экзаменов и подробную информацию можно найти на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе "Тренировочные мероприятия".

В новость внесена правка (13:11 мск) - передается с уточнением списка предметов в четвертом абзаце.