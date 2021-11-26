В Германии назвали ситуацию с коронавирусом в стране серьезной, как никогда за пандемию

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Германии сейчас серьезна, как никогда за все время пандемии; необходимо сократить социальные контакты. С таким заявлением выступил в пятницу на пресс-конференции в Берлине и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

"Ситуация драматически серьезная, настолько серьезна, как никогда за пандемию", - сказал он, напомнив, что в Германии от последствий заболевания скончалось уже более 100 тыс. человек. По его словам, впервые за эпидемию властям пришлось переместить из одних регионов в другие в отделения интенсивной терапии более 100 пациентов.

"Тот, кто считает, что эта волна затрагивает только Баварию и Саксонию, заблуждается", - заявил Шпан. "Число контактов нужно сократить", - считает он.

Число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии в германских клиниках превысило 4 тыс. и продолжает увеличиваться, заявил глава берлинского Института Роберта Коха Лотар Вилер.

"В настоящее время лечение в [отделениях] интенсивной терапии проходят более 4 тыс. пациентов с коронавирусом. Число резко увеличивается, причем во всех федеральных землях", - сказал он. "В течение всего семи дней в отделения интенсивной терапии впервые были приняты около 2 тыс. пациентов", - отметил Вилер. Большая часть из них - это люди в возрасте от 50 до 79 лет, уточнил он, добавив, что чаще стали поступать и представители других возрастных групп.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за последние сутки на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 650 170 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 476. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время также достиг нового рекордного значения - 438,2.