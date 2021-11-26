Филиал Музея Победы откроет экспозицию к 125-летию со дня рождения маршала Жукова

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экспозицию, приуроченную к 125-летию со дня рождения полководца Георгия Жукова, откроет 1 декабря филиал Музея Победы в городе Жукове. Выставка будет включать восемь тематических разделов и более 150 экспонатов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея.

"1 декабря в филиале Музея Победы "Музей Г. К. Жукова" представят новую масштабную экспозицию "Победы Маршал". Открытие приурочено к 125-летию со дня рождения великого полководца Георгия Константиновича Жукова", - говорится в сообщении.

Филиал Музея Победы расположен в г. Жукове - районном центре Калужской области. В трех километрах от города находится деревня Стрелковка, где 1 декабря 1896 года родился Георгий Жуков. На площади около 400 кв. м покажут более 150 экспонатов, в том числе личные вещи полководца. "Впервые в таком полном объеме показан весь жизненный и боевой путь великого маршала", - рассказали в музее.

Восемь тематических разделов расскажут о юности Жукова, подвигах в Первой мировой и Гражданской войнах, полководческой деятельности в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, экспозиция отражает послевоенную деятельность Жукова, в том числе участие в создании ядерного щита страны и борьбу за реабилитацию советских военнопленных. Один из разделов посвящен ближайшим соратникам Жукова - маршалам Константину Рокоссовскому, Ивану Баграмяну, Александру Василевскому, Василию Соколовскому, Леониду Говорову, Ивану Коневу. Здесь посетители увидят раритеты, предоставленные из личных коллекций родственников полководцев.

Георгий Жуков (1896-1974) - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы и множества других советских и иностранных орденов и медалей.