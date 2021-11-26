В Элисте и Целинном районе Калмыкии из-за вспышки ОРВИ и гриппа ввели карантин

ЭЛИСТА, 26 ноября. /ТАСС/. Все массовые мероприятия, в том числе спортивные, запретили с 26 ноября в Элисте и Целинном районе, находящемся в непосредственной близости, в связи с массовым заболеванием детей острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом. Постановление об ограничительных мероприятиях подписал главный государственный санитарный врач по республике Джангар Санджиев.

"Запретить проведение всех массовых, в т.ч. спортивных, мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Элисте и Целинном районе с 26 ноября до особого распоряжения. <...> Запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в образовательных организациях Элисты и Целинном районе до особого распоряжения. Воздержаться от организации поездок детей за рубеж и в другие субъекты Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее эпидемиологи Калмыкии выявили у 1 340 школьников в Элисте признаки вирусной инфекции с симптомами ОРВИ. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила в республику специалистов центрального аппарата ведомства и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи.

За три дня календарной недели, с 22 по 24 ноября, заболеваемость ОРВИ среди детей по Элисте и Целинному району выросла в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущей недели. По результатам лабораторного исследования она обусловлена циркуляцией вирусов гриппа A(H3N2) и аденовирусной инфекцией. Среди заболевших 82% - школьники. Госпитализировано 13 детей в состоянии средней тяжести, остальные случаи характеризуются легким течением заболевания, уточняется в документе.

Школы и образовательные организации среднего профессионального образования Элисты и Целинного района с 26 ноября перевели на дистанционный или удаленный режим, который будет действовать до отмены карантина.

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем аккаунте в Instagram призвал работодателей в связи со сложившейся ситуацией "проявить понимание к работникам, которым не с кем оставить детей, и предоставить им возможность работать из дома на время действия указанных выше мер". Также руководитель региона обратился с призывом вакцинироваться от гриппа и коронавируса.