В Кировской области первым компонентом вакцины от ковида привита почти половина населения

КИРОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Около половины всего населения Кировской области - более 608,5 тыс. человек - привили первым компонентом вакцины от ковида, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

По данным ведомства, ежедневно прививочные пункты области принимают до 7,5 тыс. человек. Всего в настоящее время свыше 520 тыс. жителей региона прошли полный курс вакцинации. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 84 тыс. человек. По словам губернатора Игоря Васильева, для достижения целевого коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти еще порядка 280 тыс. жителей региона.

Кировская область по удельному темпу вакцинации от ковида вышла в лидеры, подсчитали в правительстве региона. "На сегодня удельный темп вакцинации в Кировской области составляет 743 на 100 000 человек в день, по данному показателю наш регион значительное время находится в числе лидеров и сейчас вышел на первое место среди всех субъектов РФ", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова.

В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг и торговли, государственных и муниципальных служащих. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.

В Кировской области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, детям запрещено посещение торговых центров без родителей.