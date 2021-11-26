Дмитриев: "Спутник V" можно адаптировать под найденный в Южной Африке штамм коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" при необходимости может быть быстро адаптирована под новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу RT .

"Мы можем быстро адаптировать вакцину к новому варианту коронавируса, если потребуется, - сказал он. - Определенно, мы считаем, что "Спутник V" - на данный момент самая эффективная вацина против мутаций коронавируса".

Дмитриев подчеркнул важность сотрудничества в сфере создания вакцин, в частности возможность их комбинирования. Он рассказал, что сегодня прошла встреча с китайскими коллегами по сотрудничеству в разработке комбинации вакцин. "Мы открыты для партнерства и считаем, что комбинации вакцин - хорошая идея для человечества", - добавил глава РФПИ.

О новом штамме

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющие в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек.

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. Позднее в пятницу состоится экстренное заседание ВОЗ, на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма. Он также должен получить свое официальное название по букве греческого алфавита.