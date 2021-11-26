Центры управления появятся к 2023 году во всех свердловских муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Центры управления планируют открыть к 2023 году в каждом из муниципалитетов Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу во время прямого эфира во "ВКонтакте" руководитель областного ЦУР Илья Захаров.

"С помощью нашего Центра управления регионом департамент внутренней политики [Свердловской области] поставил задачу создать до 2023 года муниципальные центры управления во всех муниципальных образованиях Свердловской области", - сказал Захаров.

Он добавил, что до конца текущего года ставилась цель создать 15 муниципальных центров, она выполнена. В ЦУР уточнили ТАСС, что они действуют в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме, Новоуральске, Серовском, Сысертском, Березовском, Полевском, Асбестовском городских округах, Ревде, Краснотурьинске, Артемовском, Лесном и Екатеринбурге. Основными направлениями их деятельности является работа с сообщениями граждан в системе "Инцидент менеджмент", выявление информационных рисков.

Всего в Свердловской области 94 муниципальных образования.

"Нам это, конечно, большая подмога <…>. Это позволяет оперативнее рассмотреть обращения, мы напрямую в эти центры обращаемся", - отметил Захаров.

ЦУР Свердловской области был создан в ноябре 2020 года. За это время в центр поступило более 46 тыс. обращений.