В Татарстане вакцинировались от ковида более 80% сотрудников сферы образования

КАЗАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Более 80% сотрудников образовательной сферы Татарстана прошли вакцинацию против COVID-19. В ряде учреждений этот показатель достигает 100%. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

"Есть учреждения, где почти уже 100% [привиты], более 96%, 98%. В среднем более 80% уже привиты. Так что у нас очень серьезно", - сказал Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что речь идет о всех сотрудниках учреждений. По его словам, вакцинация в сфере образования проходит спокойно.

В Татарстане с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых работники образовательных учреждений. Также обязательная вакцинация предусмотрена для работников медицинских, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, людей старше 60 лет.

По состоянию на 26 ноября в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,9 млн человек. Повторную вакцинацию прошли лишь 66,6 тыс. татарстанцев.