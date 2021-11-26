Посольство России сообщило, что вопрос о прекращении поездок россиян в ЮАР пока не стоит

ПРЕТОРИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Посольство России в ЮАР внимательно отслеживает ситуацию, складывающуюся в стране в связи с новым штаммом коронавируса B.1.1.529, и пока не считает необходимым рекомендовать гражданам России воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель российской димписсии.

"Ситуация с новым штаммом отслеживается, - подчеркнул сотрудник посольства РФ. - Однако пока на повестке дня не стоит вопрос о том, чтобы рекомендовать гражданам России воздержаться от поездок в ЮАР".

Между тем посольство РФ рекомендует сейчас находящимся в ЮАР россиянам строго соблюдать режим ношения масок, избегать места массового скопления людей, пользоваться антисептическими средствами. Подчеркнуто, что сейчас ведется изучение нового штамма коронавируса и именно от специалистов необходимо ждать новых рекомендаций.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. В последние дни в ЮАР значительно увеличилось количество заболевших коронавирусом. Так, в столичной провинции Гаутенг за минувший четверг было выявлено 2 тыс. новых инфицированных коронавирусом. Это самый высокий суточный скачок заболеваемости с 13 августа. Медицинские власти уже заявили о приближении в ЮАР четвертой волны коронавируса, хотя они не могут пока сказать, является ли это следствием активности нового варианта B.1.1.529. На текущий день в ЮАР выявлено 77 инфицированных этим штаммом. Все они проживают на провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. Позднее в пятницу состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма. Он также должен получить свое официальное название по букве греческого алфавита.