В Псковской области систему QR-кодов распространили на бани и сауны

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, которая входит в первую десятку регионов России с наиболее высокими эпидпоказателями по распространению коронавируса, расширили действие системы QR-кодов на бани и сауны. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Расширить систему QR-кодов на бани и сауны в период с 20 декабря по 9 января. Наши сотрудники проводили проверочные и контрольные мероприятия, и мы увидели, что (речь идет о частных банях и саунах), туда переехали корпоративы, которые запрещено проводить в общепите. Это, безусловно создает новые риски распространения заболеваемости. Поэтому на период праздников мы эту норму вводим, но после новогодних праздников сразу же отменим", - сказал губернатор.

Ведерников также добавил, что у региона "пока нет весомых оснований для существенного смягчения действующих мер". "У нас есть все шансы без дополнительных ограничений встретить новогодние праздники. Главное - не ослаблять контроль за соблюдением всех требований и наращивать темпы вакцинации: 5-10% снижения заболеваемости - это только начало улучшения, а не завершение волны", - пояснил он.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.