В парке "Патриот" разместят копию зала, в котором проходил Нюрнбергский процесс

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Точная копия зала, в котором проходил Нюрнбергский процесс над фашистскими преступниками, будет размещена в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя предложение главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

Нарышкин, выступая в пятницу на конференции, организованной Министерством обороны РФ, рассказал, что при работе над фильмом в связи с 80-й годовщиной завершения работы Нюрнберского военного трибунала над нацистами в одном из павильонов "Мосфильма" была сооружена точная копия знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс.

"Авторы фильма готовы безвозмездно передать этот зал Министерству обороны России. И он мог бы разместиться в подмосковном парке "Патриот", - сказал Нарышкин.

Шойгу поблагодарил Нарышкина за это предложение.

"Конечно, мы не просто найдем место, а найдем достойное место в парке "Патриот", потому что на сегодняшний день это самое посещаемое место из музейных комплексов в нашей стране. И раз уж говорить о музейно-храмовых комплексах, то, конечно, не только в нашей стране. Только в этом году его посетили уже более 2 млн человек", - сказал министр.