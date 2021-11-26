Губернатор Приамурья поручил медорганизациям активнее использовать экспресс-тесты

"Сроки исследований на COVID-19 и информирование людей об их результатах необходимо ускорить. Для первичной диагностики заболевания медицинским организациям нужно активнее пользоваться экспресс-тестами. В регионе их на сегодняшний день достаточное количество. Чем раньше жители области смогут получить информацию о состоянии своего здоровья, тем быстрее они смогут принять меры - уйти на самоизоляцию, начать лечение, и тем самым сократить риски распространения вируса", - цитирует пресс-служба Орлова.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 45,4 тыс. случаев заражения, 519 человек умерли.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, в регионе продолжают работать 11 инфекционных и 20 провизорных госпиталей для стационарного лечения пациентов. На лечении в медицинских организациях находятся 8,6 тыс. пациентов с СОVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении - 1,9 тыс. пациентов (22,8%), на амбулаторном лечении - 6,6 тыс. пациентов (77,2%).