ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма коронавируса

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Техническая группа по эволюции вирусов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудит в пятницу в Женеве ситуацию, связанную с обнаружением нового штамма коронавируса на юге Африки. Как сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, встреча начнется около полудня по местному времени (14:00 мск), пресса будет проинформирована о ее итогах.

"Встреча начнется сегодня около полудня по женевскому времени. Неизвестно, сколько она продлится. По итогам будет информация", - сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе ВОЗ в ответ на письменный запрос ТАСС сообщили, что организация ведет "тщательный мониторинг ситуации в связи с недавним обнаружением варианта B.1.1.529". "Первичный анализ показывает, что у этого варианта много мутаций, что требует дальнейшего изучения". "Мы благодарны исследователям Южной Африки и экспертам Технической консультативной группы по эволюции вирусов ВОЗ, которые оценивают этот вариант", - подчеркнули в пресс-службе. Эта группа созвана в пятницу на совещание с целью "лучшего понимания графика исследований, которые ведутся, и определения, следует считать этот вариант представляющим интерес или представляющим обеспокоенность".

В четверг эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила в Женеве, что специалисты организации тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР в изучении нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в этой стране. На встрече технической группы по эволюции вирусов в пятницу речь пойдет, в частности, о том, отнести этот штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Если штамм будет отнесен к одной из этих категорий, то ему присвоят имя в виде буквы греческого алфавита. Керкхове пояснила, что созыв технической группы по эволюции вирусов отнюдь не является "сигналом тревоги". Проведение такой встречи обусловлено тем, что "имеется система" действий для такого рода ситуаций, сказала она. По ее словам, на настоящий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма. Планируется проведение исследований, которые "продлятся несколько недель". Цель этой работы будет состоять, в частности, в том, чтобы выяснить "потенциальное воздействие этого варианта, например, на вакцины".

Запреты на авиасообщение

Как стало известно в пятницу, ряд стран запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки в качестве меры предосторожности. Такие сообщения пришли в пятницу, в частности, из Великобритании, Германии и Италии. Чехия заявила, что с субботы будет запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.

Эволюционный скачок коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.