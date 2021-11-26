Мурашко: комбинация "Спутника V" и "Спутника Лайт" показывает наиболее хорошие результаты

ОБНИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" в комбинации показывают хорошие результаты. Защита от коронавируса составляет более 92%, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины "Спутника V" и ревакцинация вакциной "Спутник Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - сказал он на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально признанной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране.