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Пандемия COVID-19

В Псковской области темпы распространения коронавируса за неделю сократились вдвое

Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 65 337

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Псковской области, где общее число инфицированных превысило 65 тыс. человек, за неделю снизились вдвое. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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"Сегодня с осторожностью можно отметить, что ситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило 5%, а с начала этой - уже порядка 10%", - сказал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга.

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РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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