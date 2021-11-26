В Псковской области темпы распространения коронавируса за неделю сократились вдвое

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции на территории Псковской области, где общее число инфицированных превысило 65 тыс. человек, за неделю снизились вдвое. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня с осторожностью можно отметить, что ситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило 5%, а с начала этой - уже порядка 10%", - сказал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 055 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга.