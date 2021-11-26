Синоптики предупредили о ливнях и ветре до 28 м/с в Крыму в последние дни ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 28 м/с в последние дни ноября, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"В связи с прохождением фронтальных разделов 27, 28, 29 и 30 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия. 27-28 ноября дожди, 28 ноября местами сильные дожди (15-20 мм), усиление юго-восточного с переходом на юго-западные ветра 15-20 м/с, 27 ноября порывы до 25 м/с. 29-30 ноября дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные (более 30 мм), 30 ноября дожди, переходящие в горах в снег, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 23-28 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах", - отмечается в сообщении.