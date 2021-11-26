Глава Института Коха заявил, что новый штамм коронавируса в Европе пока не выявлен

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Выявленный в ЮАР новый штамм коронавируса B.1.1.529 пока не был выявлен в Европе и должен быть изучен, но вызывает беспокойство. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава берлинского института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

"Если по существу: мы очень обеспокоены", - сказал он. "До половины 10:00 (12:00 мск) мне не было известно о том, чтобы до сих пор в Европе или Германии был выявлен этот вариант", - сообщил Вилер. По его словам, предстоит изучить, связан ли роста числа инфицированных в ЮАР с новым штаммом, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты.

"Это вариант, который несет в себе очень много мутаций, некоторых из которых мы видели уже раньше", - пояснил специалист. По его словам, пока неясно, что "биологически означают" некоторые изменения в новом штамме.

Ранее и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия временно ограничит авиасообщение с ЮАР на фоне выявления в регионе нового штамма коронавируса. Он пояснил, что Германия объявит Южно-Африканскую Республику зоной распространения новых вариантов вируса. Данное решение, по его словам, вступит в силу в ночь на субботу, 27 ноября.

Эволюционный скачок коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение. Позднее в пятницу состоится экстренное заседание ВОЗ, на котором будут обнародованы результаты последних исследований нового штамма. Он также должен получить свое официальное название по букве греческого алфавита.