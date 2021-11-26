Власти Республики Алтай подадут заявку на создание научно-технологического центра

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Алтай намерены создать инновационный научно-технологический центр (НТЦ) "Ноосфера" с IT-парком в Горно-Алтайской агломерации, сообщил глава региона Олег Хорохордин в пятницу на первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь".

"Так как мы развиваем регенеративную экономику, то мы приняли решение подавать заявку на создание НТЦ. Мы его назовем "Ноосфера". У нас уже есть территория, на которой мы планируем его создать, есть инвесторы, которые сделают здесь IT-парк, новый кампус университета и это будет таким образовательным хабом", - сказал Хорохордин.

Он отметил, что центр расположится на территории Горно-Алтайской агломерации. В кулуарах форума Хорохордин уточнил ТАСС, что заявку планируется подать в 2022 году. Глава региона пока не уточнил, какое финансирование потребуется на создание такого центра на Алтае.

"В рамках IT-парка будет реализован проект "Созвездие Алтая": это создание условий для "айтишников" в популярных туристических местах - там, где развивается познавательный туризм. В местах, где хотят побывать туристы, создадут такие точки: приедет, к примеру, айтишник пожить сюда на полгода, а мы ему предоставим условия - компьютер и пространство. Ряд компаний, а именно "Яндекс" и Google уже в этом заинтересованы. Есть спрос на это для творческих, креативных людей - жить здесь, не нарушая природу", - подчеркнул глава региона.

В настоящее время в России существуют четыре ИНТЦ: "Сириус" в Сочи, "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" в Москве, а также "Русский" во Владивостоке. Это территории для развития высокотехнологичного бизнеса и продвижения отечественных наукоемких продуктов и технологий. Главными преимуществами таких "технологических долин" являются налоговые и другие преференции. Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков просил рассмотреть распространение ИНТЦ в трех городах Дальневосточного федерального округа - Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.