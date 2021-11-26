Росприроднадзор обнаружил загрязнение нефтепродуктами Волги на юге Волгограда

ВОЛГОГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора обнаружили нефтяную пленку по периметру береговой полосы в Красноармейском затоне города Волгограда. По результатам поступления лабораторных исследований будут приняты процессуальные решения, сообщил ТАСС заместитель руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Александр Галушкин.

Ранее нефтяное пятно в акватории реки Волга на юге Волгограда обнаружили и сняли на видео местные жители.

"Инспекторами <...> было осуществлено выездное обследование на месте предполагаемого участка акватории реки Волга, затон Красноармейский в Красноармейском районе города Волгограда. На момент обследования была обнаружена нефтяная пленка по периметру береговой полосы в Красноармейском затоне города Волгограда в створе ул. Энгельса. <…> Установлены вероятные источники загрязнения природного объекта. По результатам поступления лабораторных исследований межрегиональным управлением будут приняты последующие процессуальные решения в рамках возложенных полномочий", - сказал Галушкин.

Сообщается, что специалистами экспертной организации были отобраны пробы воды. В ведомстве добавили, что рассматривается два возможных источника загрязнения реки. В воде была обнаружена бочка небольшого объема - ее происхождение устанавливается. Кроме того, проверяется версия загрязнения водного объекта стоками ливневой канализации.