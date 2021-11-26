Россия планирует поставлять в Казахстан вакцины "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона"

НУР-СУЛТАН, 26 ноября. /ТАСС/. Россия планирует поставлять в Казахстан субстанции для производства вакцин от коронавируса, а также российские вакцины помимо уже используемого в стране "Спутника V". Об этом сообщил в пятницу ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас есть планы, это сотрудничество будет развиваться и с точки зрения поставки субстанций для вакцин, поставок в будущем других наших препаратов, в частности "Спутник Лайт", "Эпиваккорона", которые будут сертифицированы и эффективны для противодействия [пандемии]", - отметил он.

По словам замглавы МИД, Россия готова не только поставлять Казахстану вакцины, но и поделиться своим опытом в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Руденко отметил, что страна производит сейчас достаточно доз вакцин для удовлетворения потребностей населения.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике стартовала иммунизация местным препаратом QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm.

В начале июня в страну поступила первая партия препарата CoronaVac производства китайской фирмы Sinovac Biotech в объеме 500 тысяч доз. 15 июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Министерство здравоохранения Казахстана зарегистрировало однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". В начале августа в республику поставили 1 млн доз препарата Vero Сell от Sinopharm. 10 ноября в республику поступила первая партия вакцины от коронавируса Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, ею прививают подростков старше 12 лет и беременных.