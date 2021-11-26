Комитет Думы по охране здоровья 14 декабря обсудит с Голиковой законопроект о QR-кодах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья 14 декабря проведет заседание с участием вице-премьера Татьяны Голиковой для обсуждения законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Дмитрий Хубезов.

"14 декабря заседание комитета", - сказал он, отвечая на вопрос, когда комитет может провести встречу с Голиковой.

"У нас будут встречи во всех фракциях, у нас будут встречи с комитетами", - уточнил депутат, добавив, что обсуждение проекта уже проводится с медицинским сообществом. "Нам нужно мнение всех, включая регионы", - добавил он.

Глава комитета уточнил, что на заседаниях профильных комитетов ожидаются Голикова и министр транспорта Виталий Савельев, при этом с ними могут прийти и другие представители правительства.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.