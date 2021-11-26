Стратегические совещания по развитию лечения редких болезней пройдут в трех регионах РФ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рязанский медуниверситет в пятницу стал первой площадкой проведения стратегического совещания с участием медицинских экспертов и организаторов здравоохранения на тему повышения доступа к инновационной терапии, диагностике редких заболеваний. Затем вопросы развития системы оказания помощи пациентам обсудят в Нижнем Новгороде и Москве, сообщила пресс-служба межотраслевого объединения "Фармпробег".

"Стремительный прогресс в ДНК-диагностике, разработке генотерапевтических препаратов требует постоянного совершенствования законодательства, медицинской и социальной системы оказания помощи пациентам с высокозатратными нозологиями. При этом крайне важно приблизить инновационную терапию ко всем пациентам вне зависимости от территории их проживания, обеспечить доступность диагностики и лечения с учетом потребностей и возможностей в регионах нашей страны", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе межотраслевого объединения "Фармпробег", выступившего организатором цикла совещаний, первое из них открылось в пятницу на площадке Рязанского медицинского университета. Среди основных тем - лекарственное обеспечение орфанных пациентов Рязанской области, доступ к инновационной терапии, эффективные модели внедрения медицинской реабилитации на примере региона. "Есть ряд аспектов, которые требуют обмена опытом и взаимодействия с экспертами федерального уровня, в частности, это обеспечение терапией пациентов с редкими заболеваниями. Инвалидизацию и преждевременный смертельный исход многих таких пациентов можно было бы избежать, своевременно диагностировав заболевание и назначив соответствующее лечение", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого.

По мнению сенатора, члена комитета Совета Федерации по социальной политике Ирины Петиной, проведение стратегического совещания в Рязани позволит обсудить необходимые законодательные и организационные инициативы, оценить потенциал внедрения доступной медпомощи пациентам с генетическими и наследственными заболеваниями. "Вопросы персонализированного подхода в диагностике и лечении становятся все более актуальными, поэтому организация и объединение экспертов вокруг данной проблематики - это своевременное и необходимое решение", - отметила она.

Запланировано, что аналогичные стратегические совещания пройдут 29 ноября в Нижнем Новгороде, а 3 декабря - в Москве. Ключевые предложения по их итогам представят на открытом научно-практическом форуме "Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения", который "Фармпробег" планирует провести в Москве 16-17 декабря. Он пройдет в гибридном формате с участием представителей медицинского сообщества, Министерства здравоохранения РФ, экспертных, общественных организаций, представляющих интересы пациентов.