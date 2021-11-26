Карантин по АЧС отменили на трех территориях в Марий Эл

ТАСС, 26 ноября. Карантин из-за обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) отменен на трех территориях в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях: поселка городского типа Краснооктябрьский Медведевского муниципального района <...>, поселка Голубой Советского муниципального района <...>, города Йошкар-Олы", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона в пятницу.

Ранее карантин из-за обнаружения африканской чумы свиней был введен в Йошкар-Оле на территории, где осуществляет работу индивидуальный предприниматель, также карантин был введен на территории двух воинских частей в Марий Эл.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо. Кроме того, могут увеличиваться его разновидности.