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Пандемия COVID-19

В ОП РФ предложили в законопроект о QR-кодах внести норму о посещении поликлиник без кодов

В Общественной палате также предлагают рассмотреть вопрос о том, как обеспечить сертификатами, QR-кодами людей в сельской местности, труднодоступных местностях

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты России предлагают расширить перечень мест, которые сможет посетить человек без QR-кода в случае принятия соответствующего закона, включив в него в том числе поликлиники. Об этом сообщила в пятницу журналистам секретарь ОП РФ Лидия Михеева по итогам слушаний законопроектов о введении QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших.

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"Уже сейчас прозвучало несколько предложений. Первое, самое очевидное, это предложение расширить перечень тех мест, куда человек сможет пойти без применения QR-кода или справки. Это должны быть не только магазины, но и поликлиники, например стоматологические кабинеты. Второе предложение, которое озвучивают общественники, это вопрос о том, как обеспечить сертификатами, QR-кодами людей в сельской местности, труднодоступных местностях", - отметила Михеева.

По ее словам, есть также "мысли о том, что в ряде случае, в экстренных ситуациях граждане должны иметь возможность добраться на поезде, самолете к своим родным или близким, например в связи с трагическими событиями". "Для этого им сложно быстро оформить сертификат. В этом случае они должны иметь возможность приобрести билет", - подчеркнула Михеева. На слушаниях глава комиссии ОП по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Константин Корсик предложил, чтобы в данных случаях приобретение билетов происходило на основании отрицательного ПЦР-теста.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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