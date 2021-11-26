Коллегия Минпросвещения одобрила проект рекомендаций по подготовке учителей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Коллегия Минпросвещения одобрила проект методических рекомендаций "Ядро высшего педагогического образования", которые направлены на формирование единых подходов к содержанию подготовки учителей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Коллегия одобрила проект методических рекомендаций к подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и содержанию ("Ядро высшего педагогического образования")", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов, размещенных в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена", рекомендации планируется запустить с 2022 года, они должны унифицировать учебный план и подготовку педагогов-предметников.

"Когда мы говорим о создании "ядра педагогического образования", речь идет о том, что нужны некие ориентиры в подготовке учителей, которые могут использовать вузы. Это будет способствовать созданию единого образовательного пространства, в том числе в сфере педагогического образования", - привели в пресс-службе министерства слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.