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Подростковая вакцина от ковида может поступить в гражданский оборот через три недели

ОБНИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Первые комплекты подростковой вакцины против коронавирусной инфекции находятся на контроле качества, они могут поступить в гражданский оборот через три недели. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По детской вакцине: первые серии сегодня уже произведены, они находятся на контроле качества. Поэтому мы планируем по завершении контроля - это займет около трех недель - подать в гражданский оборот вакцину для подростков", - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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