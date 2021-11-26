{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 51,8%

Как сообщили в оперштабе, полный цикл вакцинации был проведен почти 60,8 млн раз

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас составляет 51,8%. Полный цикл вакцинации от ковида в стране был проведен почти 60,8 млн раз, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По состоянию на 26 ноября вакцинация первым компонентом проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла - 60 795 702 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8%", - говорится в сообщении

Неделю назад он превысил 50%, вакцинация первым компонентом была проведена 66,4 млн раз, обоими - 58,7 млн.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболели более 9,5 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это более 90 млн человек.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Песков не знает, сделал ли в этом году Путин прививку от гриппа
В предыдущие годы президент рассказывал, что регулярно делал прививки от гриппа, а также требовал, чтобы члены правительства следовали его примеру
Читать полностью