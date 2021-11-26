Голикова заявила об ухудшении ситуация с ковидом за неделю в 13 регионах России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 13 регионах России, в двух зафиксировано ее улучшение. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 13 регионах по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, ситуация осложнилась: они сменили цвет на красный на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф. Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию", - рассказала она.

По данным портала стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации зафиксировано в республиках Алтай и Калмыкия.

Ухудшение ситуации отмечается в Волгоградской, Оренбургской, Сахалинской областях, Чечне, Чувашии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях.

Коллективный иммунитет

По словам Голиковой, уровня коллективного иммунитета свыше 70% уже достигли Москва, Московская область, Чукотка, Карелия, Тува и Севастополь.

"У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%", - рассказала она.