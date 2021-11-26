В Ленобласти оценили в 57 млрд рублей примерную стоимость контракта метро "Кудрово"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Примерная стоимость контракта метро "Кудрово" составила порядка 57 млрд рублей, в Ленобласти также уже подготовили проект планировки территории. Об этом журналистам в пятницу рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

"В рамках задач, поставленных президентом России, работаем над строительством метро в Кудрово. Определена примерная стоимость контракта - это порядка 57 млрд рублей. Сейчас выполняется проект по планировке территории в Петербурге, а также заказан проект строительства самого метро от станции "Дыбенко" до Кудрово". Соглашение между Петербургом и Ленинградской областью было подписано еще в 2013 году. Область в своей части сделала проект планировки территории, предоставила место для строительства депо, город в свою очередь выполнил предпроектные работы", - сказал он.

В конце июля на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла президент России Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Петербурга и Ленинградской области подготовить предложения по развитию метрополитена в 2022-2026 годах в Петербурге и по строительству станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное" в Ленинградской области.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что при дополнительных инвестициях возможно открыть станцию "Кудрово" уже в 2024 году. Объем финансирования - 31 млрд рублей. Срок исполнения поручения президента - 30 ноября 2021 года. Станция станет продолжением оранжевой линии метро Петербурга. В общей сложности затраты на развитие Петербургского метрополитена, включая строительство семи новых станций к 2024 году, составят порядка 200 млрд рублей.