Мурашко: российские вакцины от ковида проверяют на эффективность против новых штаммов

ОБНИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Специалисты проверяют российские вакцины на эффективность против новых штаммов коронавируса. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Два учреждения в РФ вошли в список аккредитованных по мониторингу Всемирной организации здравоохранения. Одновременно проводится тестирование на эффективность и протективную активность вакцин против новых штаммов", - сказал он.

Мурашко отметил, что в России ведется регулярный мониторинг шаммов коронавируса. "В понедельник стартует Всемирная ассамблея здравоохранения, поэтому эти вопросы также будут в повестке для обсуждения - противодействие новым штаммам и в целом коронавирусной инфекции", - рассказал глава Минздрава.

"Минздрав открыто информирует всех о вопросах безопасности, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. Поэтому, пожалуйста, следите за сайтом стопкоронавирус.рф и материалами министерства здравоохранения", - отметил министр.

Министр также сообщил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" есть в наличии во всех пунктах вакцинации в России.

"Вакцина "Спутник Лайт" доступна по РФ во всех вацинальных пунктах. Введение дозы "Спутника Лайт" как ревакцинации позволяет эффективно защитить от заболевания", - сказал он.