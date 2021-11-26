Швед вернул в IKEA шкаф, купленный в первом магазине сети в 1965 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Житель Швеции вернул в магазин IKEA книжный шкаф, приобретенный в первом магазине сети в 1965 году. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.

"Вчера на родине IKEA, в шведском Эльмхульте, в рамках акции мужчина по имени Бенгт вернул мебель IKEA, выпущенную почти 60 лет назад! Он купил ее в самом первом магазине IKEA в мире", - говорится в сообщении.

Покупатель совершил возврат шкафа в рамках акции #BuyBackFriday (в России - #ВотЭкоПятница). Компания предлагает членам клуба IKEA Family, включая корпоративных клиентов, продать бывшую в употреблении мебель и вернуть до 60% ее стоимости, поясняется в материале.

Несмотря на большой срок эксплуатации, мебель оказалась в отличном состоянии. К тому же Бенгту удалось сохранить оригинальный рукописный чек от 1965 года о приобретении этого комплекта мебели, добавляется в сообщении.

"В октябре 1965 года мы с моей будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте с целью найти книжный шкаф, который прослужил бы нам много лет. Он был неотъемлемой частью интерьера трех наших квартир и дома и был местом не только для книг, но также для посуды, фотоальбомов и даже телевизора", - приводятся в материале слова самого Бенгта.

В течение всех этих лет Бенгт протирал пыль и смазывал книжный шкаф маслом, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. Изделие, которое Бенгт вернул в IKEA спустя 56 лет после покупки, стало самой уникальной мебелью IKEA, которая когда-либо была получена в рамках сервиса "Выкуп мебели IKEA", отмечается в сообщении.

#ВотЭкоПятница была впервые протестирована в 2020-м году во время распродаж, приуроченных к "черной" пятнице. Такая инициатива IKEA направлена на борьбу с перепотреблением, необдуманными покупками в этот период и вдохновляет покупателей на экологичный образ жизни, вовлекая в это движение все больше людей и продвигая ценности цикличного потребления. Акция продлится до 2 декабря, а принести мебель в магазины можно будет до 9 декабря, заключается в материале.

О компании

IKEA основана в 1943 году в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открыт в 2000 году в Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов IKEA в торговых комплексах "Мега", три магазина формата IKEA Сити в Москве: в ТЦ АВИАПАРК, ТРЦ "Мозаика" и ТРК "Европолис", а также семь студий IKEA: две в Москве, четыре в Санкт-Петербурге и одна в Тюмени.