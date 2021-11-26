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Пандемия COVID-19

В связи с появлением нового штамма ВОЗ напомнила о вакцинации и санитарных мерах

Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Африки

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о необходимости вакцинации и соблюдения санитарных мер в связи с появлением нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки. Следует принимать меры для снижения циркулирования инфекции, заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Кристиан Линдмайер.

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Хотя о новом варианте коронавируса пока "немного известно", можно многое сделать для защиты населения от заражения, сказал он. "Исключительно важно, чтобы мы все продолжили работать над тем, чтобы снизить циркулирование COVID-19. Нужно, чтобы повсеместно было вакцинировано больше людей, и необходимо также, чтобы все принимали все другие меры для защиты", - сказал он. "Прежде всего речь идет о ношении масок, о том, чтобы избегать больших скоплений людей, о гигиене и проветривании помещений, когда это возможно, а также о других мерах", - пояснил Линдмайер, добавив: "Чем больше циркулирует COVID-19, тем больше возможностей у вируса меняться, мутировать и производить различные формы".

Линдмайер сообщил, что в ходе совещания в пятницу эксперты Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов обсудят вопрос о том, к какой группе отнести обнаруженный на юге Африки штамм - к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или же к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Будет обсуждаться также график дальнейших исследований. Вместе с тем, по его словам, "потребуется несколько недель, чтобы точно определить детали в отношении этого варианта, в том числе насколько он заразен".

Как отметил Линдмайер, новый штамм был выявлен 11 ноября, и нужно расценивать как "примечательное событие" тот факт, что по прошествии довольно небольшого времени "сегодня уже ведется детальное обсуждение" проблемы. "Однако окончательные выводы не будут сделаны сегодня", - подчеркнул он.

Официальный представитель не дал прямого ответа на вопрос о том, как в ВОЗ оценивают запреты на авиасообщение с некоторыми странами на юге Африки в связи с обнаружением нового штамма. "ВОЗ рекомендует странам продолжать проявлять подход, основанный на оценке риска и научных данных, что касается мер в отношении поездок, в соответствии с рекомендациями комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям", - сказал он.

Запреты на авиасообщение

Как стало известно в пятницу, ряд стран запретили или ограничили авиасообщение с государствами юга Африки в качестве меры предосторожности. Такие сообщения пришли в пятницу, в частности, из Великобритании, Германии, Франции и Италии. Чехия заявила, что с субботы будет запрещен въезд граждан третьих стран, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии.

Эволюционный скачок коронавируса

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющихся в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77 человек. Все они проживают на территории южноафриканской провинции Гаутенг, где расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург. Еще четыре случая заболевания, вызванного B.1.1.529, обнаружены в Ботсване, один - в Гонконге. Между тем местные специалисты считают, что носителей нового штамма в ЮАР больше, так как он имеет высокую активность и способен быстрее проникать в человеческий организм.

Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил, - заявил директор центра по борьбе с эпидемиями ЮАР вирусолог Тулио де Оливейра. - Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали".

Согласно предварительным выводам местных ученых, штамм B.1.1.529 способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации.

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