Суд Москвы запретил 13 пабликов "ВКонтакте" с рекламой услуг нелегальной регистрации в РФ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы запретил 13 пабликов "ВКонтакте" с рекламой услуг нелегального пересечения границы России и Белоруссии, а также помощи в незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

"Решением суда от 22 ноября 2021 года информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ряду электронных адресов, признана информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций будет направлено вступившее в законную силу решение суда для включения их URL-адресов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет как содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", - сказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По данным прокуратуры, самыми распространенными нарушениями являются вовлечение мигрантов в незаконную трудовую деятельность и их фиктивная постановка на миграционный учет. В связи с этим ведомство уделяет повышенное внимание выявлению информации в интернете с рекламой подобных незаконных услуг.