Суд в Москве запретил Instagram-аккаунты известных стритрейсеров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы запретил Instagram-аккауны блогера Алана Енилеева, а также авторов "feromon666", "gosha2048", посвященные уличным гонкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением суда https://www.instagram.com/alan_enileev,https://www.instagram .com/feromon666, https://www.instagram.com/gosha2048, признаны информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций будет направлено вступившее в законную силу решение суда для включения указанных выше URL-адресов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", как содержащие информацию, распространение которой на территории РФ запрещено",- заявила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.