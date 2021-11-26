Экологические активисты объявили о блокировке 15 складов Amazon в Европе

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Активисты международного движения в защиту экологии Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали 15 распределительных центров компании Amazon в Великобритании, ФРГ и Нидерландах. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении организации.

"Сегодня в 5 утра мы заблокировали в общей сложности 15 распределительных центров Amazon в Великобритании, Германии и Нидерландах", - отмечается в документе. На 13 заблокированных в Великобритании складах интернет-гиганта приходится более половины его поставок в Соединенном Королевстве.

Начало акции приурочено к "черной пятнице" - последней пятнице ноября, когда начинаются предрождественские распродажи в Европе и США и которая, по словам протестующих, "стала отражением одержимости [современного общества] чрезмерным потреблением, не совместимым с [обеспечением] пригодного для жизни [состояния] планеты".

В движении полагают, что Amazon, на которую, по данным организации, приходится около 15% мировых онлайн-продаж и 34% облачных вычислений, виновна в ряде "преступлений", суть которых сводится к стимулированию людей покупать "ненужные вещи", что приводит к деградации мировой экосистемы.

Демонстранты планируют продолжать блокировку складов интернет-гиганта в течение 48 часов с начала акции.