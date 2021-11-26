В Красноярском крае создали кластер, объединяющий организации в сфере искусства и дизайна

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Креативный кластер, объединяющий организации, которые оказывают услуги в сфере искусств, дизайна и производства контента, создали в Красноярске. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба центра "Мой Бизнес".

Соглашение о создании кластера подписали на Первом окружном форуме "Российская креативная неделя - Сибирь", который проходит в Красноярске.

"В Красноярске в рамках "Российской креативной недели - Сибирь" подписано соглашение о создании креативного кластера "Квадрат". В новое объединение первыми вступили компании, оказывающие услуги в сфере искусства, дизайна, создания контента. Креативный кластер создается региональным центром "Мой бизнес", дизайн-агентством "АртСтиль", ООО "ИТЕО", ООО "Ньютон-парк", ИП Белоус в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и по поручению губернатора края Александра Усса", - говорится в сообщении.

В рамках кластера будут открыты площадки для занятий искусством в сфере керамики, мастерская интерактивных решений, архитектурное и дизайн-бюро, типография, театральная студия, школа барабанщиков.

Центр "Мой бизнес" - создан для оказания финансовых, консалтинговых и образовательных услуг в рамках государственных программ по развитию предпринимательства. Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.